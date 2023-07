Incendio nella casa di riposo per Coniugi a Milano: 6 morti, 80 feriti, 170 evacuati

Dramma nella notte a Milano. Intorno all'1.20 si è sviluppato un incendio alla casa di riposo per Coniugi. Il bilancio al momento è di sei persone morte e quattro ricoverate in ospedale. L'intervento dei Vigili del fuoco è in corso.

Sono cinque donne e un uomo le vittime dell'incendio. Due delle donne sono morte carbonizzate, mentre a causa delle esalazioni di fumo sono decedute tre donne e un uomo.