“Se domani non torno, sorelle distruggete tutto”, cortei di protesta per Giulia Cecchettin da Milano a Brescia: luoghi e orari

"Se domani non torno a casa, distruggete tutto". Una frase che è un grido di dolore, un proclama di ribellione alla violenza degli uomini e l’incipit di una lettera del 2011 attribuita a Cristina Torre Cáceres e indirizzata alla madre, pensata sull'ondata di violenze contro le donne nell'America Latina. Una frase che la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, ha condiviso sui social per dire basta.

Basta donne ammazzate, basta violenze di genere. Giulia è la 105esima vittima in questo 2023 non ancora finito. E allora ecco che in tutta Italia le donne si mobilitano e nel nome di Giulia scendono in strada. Da Brescia a Milano cresce l’onda delle proteste in vista della manifestazione nazionale del 25 novembre a Roma.

“Non una di meno” Brescia dalle sue pagine social ha chiamato tutte a raccolta, oggi pomeriggio alle 18 in Piazzetta, per una “Passeggiata determinata contro i femminicidi”. “Torniamo marea, e se non sarà per amore sarà per rabbia” si legge nel post del movimento. Flash mob sono in programma anche a Milano, dov’è ancora fresca la ferita lasciata dal femminicidio di Giulia Tramontano. E anche il rapper milanese Sferaebbasta ha ricordato Giulia con un messaggio sui social: “Maschi, spero impareremo ad avere paura di noi stessi. Spero troveremo il coraggio di mettere tutto in discussione. Quel coraggio necessario ad aver paura di noi stessi, maschi, e a poterlo raccontare