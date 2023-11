Omicidio di Giulia Cecchettin, il messaggio di Sferaebbasta: “Maschi, spero impareremo ad avere paura di noi stessi”

"Maschi, spero impareremo ad avere paura di noi stessi”. Sono queste la parole che il rapper milanese Sferaebbasta scrive su Instagram a seguito dell’omicidio di Giulia Cecchettin da parte dell’ex ragazzo Filippo Turetta, arrestato oggi in Germania dopo una fuga durata diversi giorni.

Dopo quello che sembra rappresentare un caso esemplare di femminicidio, l’artista mette in discussione la figura del “maschio” che la società patriarcale affibbia all’uomo e sulla quale continua una narrazione che sembra inevitabile.

Questo il messaggio che Sferaebbasta – al secolo Gionata Boschetti – ha scritto in una storia su Instagram: “A riconoscere che abbiamo bisogno di una mano, maschi. C’è qualcosa di mostruoso in quel quotidiano che raccontiamo come normale, maschi. Che i nostri genitori raccontano come normale, maschi. Che ci hanno detto che non c’è un cazzo da fare, siamo maschi. Manco fosse una legge gravitazionale, qualcosa che non si può cambiare, i maschi. Spero troveremo il coraggio di mettere tutto in discussione. Quel coraggio necessario ad aver paura di noi stessi, maschi, e a poterlo raccontare”.

La manifestazione a Milano

Domenica alle 19, nel capoluogo milanese così come in molte città italiane, l’associazione Non Una di Meno ha organizzato una manifestazione per ricordare le vittime di femminicidio e per manifestare contro la violenza di genere. L'appuntamento è alle 18.00 in Piazza Duomo.