Milano, sabato ad alta tensione: in piazza palestinesi, ucraini e russi. La diretta

Milano, sabato 24 febbraio 2024 – Migliaia di manifestanti in piazza oggi, sabato 24 febbraio a Milano, per motivi diversi. Il corteo più numeroso è quello che parte alle 14.30 da piazzale Loreto per raggiungere Cairoli con almeno 5mila manifestanti pro-Palestina che chiedono di fermare il massacro nella striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano: si temono scontri e momenti di tensione, dopo quanto avvenuto venerdì in corteo analoghi a Firenze e Pisa.

Alle 13, invece, si danno appuntamento in piazza Castello ucraini e filo-ucraini – previsti in migliaia con presidio finale in piazza San Babila – a due anni dall’esplosione di una guerra che sembra lontana dal suo epilogo. Anzi, l’esercito russo nei giorni scorsi ha conquistato località che erano in mano all’Ucraina. E, a proposito di russi, in piazza Cordusio c’è il presidio degli anti-putiniani dell’associazione “Russi liberi” che non chiede solo lo stop all’invasione ucraina ma la verità sulla morte del dissidene Alexei Navalny. Pochi, in questo caso, i manifestanti attesi.

I percorsi con le strade chiuse:

Comunità ucraina: piazza Castello (dalle 13), via Beltrami, via Dante, piazzale Cordusio, via Grossi, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, largo Mattioli, corso Matteotti, piazza San Babila.

Corteo pro Palestina: piazzale Loreto (14.30), via Doria, piazza Caiazzo. via Settembrini, via Vitruvio, piazza Duca d’Aosta, via V. Pisani, piazza della Repubblica, viale Monte Santo, piazzale principessa Clotilde, Bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, viale F. Crispi, Bastioni di Porta Volta, piazzale Biancamano piazza Lega lombarda, via Legnano, viale Gadio, foro Buonaparte, largo Cairoli.