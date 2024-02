Milano ad alta tensione, manifestazione nazionale per la Palestina e corteo anti Putin: ecco le strade a rischio

Milano – Giornata di manifestazioni quella di sabato 24 febbraio a Milano. La città sarà infatti teatro di due cortei: quello organizzato dalla comunità ucraina e dall’associazione anti Putin Russi Liberi, e quello nazionale – al quale sono previsti almeno 5.000 partecipanti – organizzato in sostegno al popolo Palestinese. Entrambe le manifestazioni avevano chiesto di poter terminare la marcia in piazza Duomo, ma Palazzo Marino ha negato l’autorizzazione.

Due anni di guerra in Ucraina

Per quanto riguarda la mobilitazione anti Putin e a sostegno dell'Ucraina, l’appuntamento è alle 11 in piazza Cordusio. Il tema della protesta è “Due anni di terrore” in riferimento all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022, ma sarà anche l’occasione per commemorare la morte una settimana fa in carcere del dissidente Alexey Navalny. I Russi Liberi al termine del presidio si uniranno alla manifestazione organizzata dalla comunità ucraina (con il sostegno di +Europa, Azione, Italia Viva e Radicali e la partecipazione di esponenti Pd) per un corteo che partirà alle 13 e attraverserà il centro, passando da via Dante, piazza Cordusio e piazza della Scala, per arrivare verso le 15 in San Babila, dove è previsto un collegamento con Andriy Yermak, stretto collaboratore del presidente Zelensky, e Oleksandra Matviichuk, leader dell'associazione ucraina Premio Nobel per la Pace Centro per le libertà civili.

Piazzale Loreto

Alle 14.30 da piazzale Loreto partirà invece la manifestazione nazionale organizzata dalle associazioni palestinesi in Italia per chiedere lo “stop al genocidio” nella striscia di Gaza. Al corteo hanno aderito Arci e Assopace insieme a molte sigle della sinistra, dal sindacato di base Cub, Sinistra italiana fino a Potere al Popolo e Rifondazione comunista.

Il percorso

Dopo la partenza da Loreto, i manifestanti transiteranno dalla Stazione Centrale, per raggiungere piazza della Repubblica e imboccare i bastioni fino a Porta Volta. L’arrivo è previsto per le 20 in largo Cairoli.

Di Battista

Ha annunciato la sua presenza anche l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, che sarà con la sua associazione Schierarsi in un gazebo in piazza Argentina per raccogliere firme in sostegno della proposta di legge per chiedere allo Stato italiano il “riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente”.