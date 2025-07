Vimodrone, 40 milioni sul territorio: "Risponderemo a bisogni diversi"

In arrivo un Pnrr metropolitano da 40 milioni: strade, scuole, ambiente, aree sportive, recupero immobili e aree degradate, soldi per i progetti dei Comuni. L’ex provincia mette a disposizione l’avanzo di amministrazione. "Risponderemo a bisogni diversi - dice Dario Veneroni, primo cittadino di Vimodrone e consigliere delegato al Bilancio di Palazzo Isimbardi -. È la prima volta che abbiamo la possibilità di finanziare direttamente il territorio in linea con il piano strategico". Da qui l’idea del Piano di ripresa e resilienza locale costruito sulle necessità delle città, "frutto dell’ascolto e del confronto, ma anche della collaborazione perché le risorse siano spese al meglio, con benefici concreti per la collettività". L’obiettivo è "dare risposta ai Comuni esclusi dai progetti del Pnrr con l’unico vincolo che gli interventi proposti dovranno essere coerenti con attività di competenza dell’ente di area vasta. Anticipando le richieste dei centri alle prese con criticità spesso molto concrete per la manutenzione del patrimonio, Veneroni, precisa che questa linea di finanziamento sulle progettualità, "sarà affiancata da interventi diretti su edifici pubblici, attingendo ad altri capitoli dell’avanzo 2024. Filoni separati, che procederanno parallelamente, con lo scopo di andare incontro a bisogni specifici". Entro fine anno saranno pronti i bandi per raccogliere le necessità delle singole Giunte.

"Crediamo che questa scelta vada a rafforzare il rapporto di collaborazione con i Comuni - conclude Francesco Vassallo, vicesindaco metropolitano - ma soprattutto ribadisca, con azioni concrete, l’attenzione alle esigenze specifiche del territorio in una cornice coerente e inclusiva, che guarda al futuro in un’ottica di sviluppo sostenibile". Fra i filoni su cui investire, innovazione e digitalizzazione, campi chiave per non perdere il treno della modernità con il privato che corre. Il "piano ambizioso", che ha suscitato parecchio entusiasmo, è stato presentato ai sindaci nei giorni scorsi.