Bombola di GPL fa scoppiare un incendio a Predore: donna ustionata alla testa mentre tenta di spegnere le fiamme

Bergamo – Un grave incendio ha interessato martedì sera il garage di un’abitazione in via Campitino a Predore, in provincia di Bergamo, coinvolgendo una donna che ha riportato ustioni alla testa nel tentativo di domare le fiamme.

L’episodio si è verificato intorno alle 22, quando le fiamme hanno iniziato a divampare nel locale adibito a garage. La proprietaria dell’immobile, nel coraggioso tentativo di spegnere l’incendio, ha riportato ustioni al capo che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Chiari, dove è giunta in codice giallo.

Le operazioni di soccorso hanno visto l’intervento coordinato dei vigili del fuoco volontari bresciani dei distaccamenti di Sale Marasino e Palazzolo sull’Oglio, supportati dai colleghi bergamaschi. Le squadre hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, concludendo le operazioni di bonifica solo in tarda serata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’origine dell’incendio sarebbe da ricondurre ad alcune bombole di GPL collegate all’impianto di riscaldamento dell’acqua installato nel garage. L’episodio sottolinea l’importanza della manutenzione periodica degli impianti a gas.