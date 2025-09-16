A fuoco la colonia felina di Cerro al Lambro, casette distrutte: “Atto vandalico”

Cerro al Lambro (Milano) – Fiamme nella colonia felina: distrutte le casette-rifugio, mentre i 16 gatti sono riusciti a mettersi in salvo. È successo nella prima mattina di ieri a Riozzo, la frazione di Cerro al Lambro dove da anni ha sede una colonia felina che si trova in fondo a via Libertà, accanto al sito militare, dismesso da tempo, dell’ex industria chimica Saronio. È qui che, alle 7.30, si è sviluppato il rogo.

Al divampare delle fiamme, i gatti sono scappati, mentre le casette, sette in totale, sono rimaste danneggiate. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Lodi; sul posto anche gli agenti della polizia locale. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. I volontari che si occupano dei gatti sono convinti che possa trattarsi di un atto vandalico, forse da parte di qualcuno che non gradisce la presenza dei felini. Un’ipotesi, questa, che dovrà trovare riscontro nelle verifiche di vigili del fuoco e polizia locale, ora al lavoro per cercare di ricostruire la sequenza dei fatti.

Quello che è certo è che l’incendio avrebbe potuto avere conseguenze più gravi: gli animali avrebbero potuto morire e le fiamme propagarsi alla vegetazione (vicinissima), minacciando anche le abitazioni che si trovano a poca distanza. L’incendio avrebbe potuto assumere dimensioni preoccupanti, e interessare anche l’ex stabilimento Saronio, mentre invece, per fortuna, è rimasto circoscritto ed è stato domato senza particolari problemi.