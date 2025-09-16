Strappa e sfila 19 collane agli spettatori del concerto di Sfera Ebbasta: 20enne denunciato. Ecco come recuperarle

Rho (Milano), 16 settembre 2025 – Andare a un concerto per una serata di divertimento e ritrovarsi derubati della collana. È successo a una ventina di persone che la sera del 13 settembre scorso si trovavano nell’area concerti di Fiera Milano Rho per il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva. Qui è entrato un azione un ventenne, cittadino italiano, che ha fatto incetta di preziosi, strappandoli dal collo delle vittime. Ma la sua azione non è stata senza conseguenze: è finito indagato in stato di libertà per furto con strappo e per ricettazione. Con sé aveva 19 collanine d’oro.

Andiamo con ordine: la sera di sabato scorso 13 settembre, gli agenti del Commissariato Rho Pero, unitamente ai poliziotti della locale Squadra Mobile di Milano, nel corso del servizio predisposto in occasione di un concerto in Largo delle Nazioni, hanno fermato e indagato il 20enne per furto con strappo e per ricettazione; in particolare il giovane è stato trovato in possesso di 19 collane in oro di vario peso e foggia. Peraltro tre persone, immediatamente dopo il concerto, hanno sporto querela per il furto subito. A loro sono state restituite le collane previo riconoscimento.

I poliziotti, pertanto, hanno sequestrato le rimanenti 16 collane. Sono state fatte delle foto dei preziosi ancora senza padrone, foto che si trovano sul sito dedicato alla refurtiva, la bacheca degli oggetti rubati e recuperati. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del commissariato Rho Pero, finalizzati alla restituzione del maltolto.