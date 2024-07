Cologno Monzese, rissa al parcheggio con taser e coltello: ferito un ventenne

Cologno Monzese, 17 luglio 2024 – Violenta rissa in un parcheggio: i protagonisti rimediano una denuncia. I carabinieri della tenenza di Cologno Monzese sono intervenuti questa notte, fra il 16 e il 17 luglio, nell’area sosta di via Visconti, non lontano dal municipio.

A fronteggiarsi – in ruoli ancora da delineare – sono stati un 23enne e un 20enne italiani, un 24enne e un 23enne romeni. L’allarme è scattato verso l’1. La scintilla? Futili motivi.

La ricostruzione

Complicata la ricostruzione dell’accaduto: a dare il via alle danze sarebbe stato il ventenne italiano, che ha colpito il più anziano dei quattro contendenti con un taser. Questi, per tutta risposta, nonostante la scossa elettrica subita, ha estratto un coltello a serramanico, sferrando una serie di fendenti al torace e al costato dell’aggressore. Gli attacchi, per fortuna, hanno provocato solo ferite superficiali.

Nel frattempo, il 23enne italiano ha aggredito il connazionale alle spalle mentre il 24enne rumeno s’impossessava del taser, caduto a terra durante la lite, restituendo al ventenne la pariglia, con una nuova scarica elettrica.

Le immagini

Il ventenne è stato trasportato da alcuni coetanei al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. Le sue condizioni sono monitorate, ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica del parapiglia è stata ricostruita visionando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. I militari dell’Arma hanno recuperato il taser nel corso degli accertamenti: il dispositivo elettrico è stato sequestrato.