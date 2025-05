Cologno Monzese, un giardino per Sofia Castelli nel giorno del suo compleanno

Cologno Monzese (Milano), 28 maggio 2025 – Un tappeto verde di fiori per festeggiare i 22 anni di Sofia Castelli, la studentessa universitaria uccisa nella sua abitazione di corso Roma la notte tra il 28 e il 29 luglio 2023.

Uccisa nel sonno dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui, che si era nascosto nell’armadio della sua camera con un coltello e poi l’aveva aggredita a morte. Questa sera, mercoledì 28 maggio, famiglia, amici, insegnanti, associazioni e istituzioni si sono date appuntamento al parco di via Negrinelli a Cologno Monzese per ricordarla nel giorno del suo 22esimo compleanno.

In centinaia hanno risposto all’appello della onlus Scarpetta Rossa Aps di portare un fiore o una pianta: uno dopo l’altro, con un vaso in mano, i colognesi sono arrivati nel giardino pubblico per mettere a dimora rose, margherite e altre essenze. Ne è nato uno spazio fiorito e colorato che “guarda” a un albero delle farfalle, intitolato sempre a Sofia. “Una farfalla vive poco, ma muore volando”, si legge sulla targa, attaccata dal padre Diego. “Vi ringrazio tutti. Per me è difficile essere qui. Ma Sofia merita di non essere dimenticata. E la vostra presenza, anche oggi numerosa e partecipata, conferma che nostra figlia è e resterà nelle menti e nei cuori di tante persone”, ha detto commossa Daniela Zurria alla fine della cerimonia.

A lei, che ha appeso delle farfalle sul ramo di un albero, sono stati consegnati i regali per questo secondo compleanno senza Sofia. Foto, cartelloni, mazzi di fiori dai compagni, dalle maestre, dagli amici. “Siamo qui oggi in un parco che ha ci ha visti crescere, sorridere, dove ci ritrovavamo dopo la scuola e dove abbiamo trascorso tante feste di compleanno – hanno raccontato gli amici -. Ti ricordiamo con quella fascetta sui capelli che non era mai a posto e sistemavi sempre. Ti ricordiamo con quei capelli lunghi e liberi, come una farfalla. Ti ricordiamo col tuo carattere gioioso e ribelle. Sofia, sarai sempre con noi”.