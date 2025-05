Un albero per il compleanno di Sofia: "Portate un fiore, lo pianteremo"

"Domani onoreremo il compleanno di Sofia Castelli (nella foto). La ricorderemo insieme, piantando un albero in sua memoria". L’annuncio arriva dall’associazione Scarpetta Rossa Aps, che dalle 18 alle 19 sarà nel parco di via Negrinelli, proprio vicino alla casa dove la studentessa colognese abitava con la famiglia e dove è stata uccisa dall’ex fidanzato Zakaria Atqaoui. La onlus invita tutta la cittadinanza a partecipare alla commemorazione. "Chiediamo di portare un fiore da piantare. Tutti insieme, poi, metteremo a dimora un albero e creeremo un orto di memoria e amore". Domani Sofia avrebbe compiuto 22 anni: sarà il secondo compleanno senza di lei. La ventenne era stata accoltellata nel sonno, nella sua abitazione di corso Roma nel luglio del 2023.

Era tornata da una serata in discoteca con l’amica Aurora, che era rimasta da lei a dormire, ma in un’altra stanza. I coniugi Castelli si trovavano in vacanza e Sofia li avrebbe raggiunti in Sardegna nei giorni a seguire. Le due giovani non si erano accorte che, nell’abitazione, c’era anche Atqaoui. Le aveva rubato le chiavi di casa, aveva preso dalla cucina un coltello e si era nascosto, in attesa, nell’armadio della camera della ventenne. Poi aveva aspettato che si fosse addormentata per assalirla e colpirla con più fendenti. Da quel giorno la città di Cologno non ha mai smesso di organizzare iniziative in suo ricordo: fiaccolate, presidi all’alba, un corteo di soli uomini nella Giornata contro la violenza sulle donne. Già il 23 novembre 2023 al Parco Berlinguer, in occasione dell’iniziativa "Piantala anche tu!" organizzata dal Parco Est delle Cave, gli studenti degli istituti colognesi avevano piantato un arbusto in memoria di Sofia, per tenerne vivo il ricordo e sensibilizzare la comunità sul contrasto alla violenza di genere. L’iniziativa aveva aperto la rassegna "L’amore che non è". Anche l’auditorium dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci era stato intitolato alla ventenne, vittima di femminicidio.

La.La.