Senago, commemorazione per Giulia Tramontano e il piccolo Thiago a 2 anni dal femminicidio

Senago (Milano) - Da Senago, in provincia di Milano dove aveva scelto di vivere a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, suo paese d'origine dove vive la famiglia, nessuno dimentica Giulia Tramontano, 29 anni, al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso e condannato all'ergastolo in primo grado.

A due anni dalla tragica scomparsa di Giulia e Thiago, il bimbo che portava in grembo, martedì 27 maggio alle ore 20.45, a Senago si terrà una commemorazione accanto alla panchina rossa del parco pubblico di via Pacinotti, angolo via Padova, organizzata dal Comune e dalla Comunità Pastorale San Paolo Apostolo. "Non possiamo dimenticare due nostri concittadini che portiamo ancora nel cuore. Faremo una cerimonia molto semplice per ricordare e commemorare Giulia e il piccolo Thiago e per continuare a sensibilizzate e contrastare la violenza di genere, perché fatti come questi non devono più accadere", commenta il sindaco Magda Beretta. All'indomani del femminicidio l'amministrazione comunale aveva costituito un "Gruppo di lavoro in memoria di Giulia Tramontano e Thiago" che in questi due anni ha promosso molti eventi e progetti. Tra questi l'intitolazione dell'area verde davanti alla casa di via Novella dove vive a Giulia Tramontano. Anche la casa di comunità che sta sorgendo in via Leonardo da Vinci oltre ai servizi di base previsti dal Decreto Ministeriale, avrà degli spazi e servizi dedicati alle donne e ai bambini e sarà intitolata alla 29enne.

Sempre martedì 27 maggio, a Sant'Antimo, nella villa comunale "Diego del Rio" saranno piantati alberi in ricordo di Giulia e dl piccolo Thiago. L’evento intitolato "Radici d’amore, un albero per Giulia e Thiago, contro la violenza sulle donne ed i minori", si svolgerà a partire dalle 10.30. La manifestazione è stata organizzata dalla Commissione Pari Opportunità delle Regione Campania, con il sostegno dei dirigenti di Rete Casa (le scuole di S.Antimo), dell’Ic5 Falcone Paciano di Pomigliano D’Arco e del liceo statale "Pietro Calamandrei di Napoli". Durante la piantumazione degli alberi, alla presenza della famiglia Tramontano, saranno proposti momenti di riflessione sul tema della giornata e saranno 'osservati' due minuti di rumore, quelli invocati dalla sorella di Giulia Cecchettin, all’indomani dell’uccisione giovane per mano del suo fidanzato.

Il prossimo 25 giugno invece si aprirà il processo d'appello ad Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo in primo grado. I giudici nello stabilire la pena massima per il 30enne, ex barman, avevano contestato le aggravanti di crudeltà e premeditazione.