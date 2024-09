Milano, cocaina rosa negli slip: il pusher arrestato a due passi dalla Centrale

Milano, 19 settembre 2024 – Piazza Repubblica percorsa a bassa velocità in macchina. Il conducente che si guarda attorno come se stesse aspettando qualcuno. L'auto parcheggiata in viale Tunisia.

L'incontro con l'acquirente in via Pisani e lo scambio droga-soldi. Poi l'arresto del pusher, un pluripregiudicato albanese di 51 anni, a cui sono stati sequestrati anche 36 involucri di cocaina rosa, la sostanza nota anche come 2-CB (o "Tuci" dalla pronuncia inglese) che contiene spesso anche Mdma e ketamina e che di solito viene venduta a 350-400 euro a dose.

Il controllo in centro a Milano

L'operazione-lampo dei Falchi della Squadra mobile è scattata nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre in piazza Repubblica. Lì gli investigatori in borghese, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Bosi, hanno notato l'albanese in auto durante un servizio antispaccio e hanno iniziato a monitorarne i movimenti. L'uomo ha posteggiato in viale Tunisia, è sceso dalla macchina e si è incamminato verso via Pisani.

La droga negli slip

Poco dopo, il cinquantunenne si è avvicinato a un uomo, poi identificato per un quarantaquattrenne residente a Milano ma nato negli Stati Uniti, e gli ha passato qualcosa.

A quel punto, è scattato l'intervento della Mobile: lo statunitense aveva appena acquistato quattro involucri di cocaina per un peso complessivo di 5,2 grammi. L'albanese è stato bloccato e perquisito: negli slip aveva 24 bustine di cocaina e 6 di coca rosa, mentre nelle tasche gli sono stati trovati 7.350 euro in banconote di diversi tagli.

I soldi nella lavatrice

La perquisizione è proseguita nell'abitazione di residenza dell'albanese, in zona Barona: nella lavatrice, i poliziotti hanno trovato 10mila euro in contanti, mentre in uno scaffale erano custoditi altri 30 involucri di cocaina rosa. Per questo, il quarantaquattrenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.