“Senza scontrino non possiamo fare il cambio”: cliente devasta negozio Flying Tiger di Milano e minaccia i dipendenti

Milano, 13 febbraio 2025 – Attimi di tensione, mercoledì mattina, nel negozio Flying Tiger Copenaghen in corso Buenos Aires 81, nel centro di Milano. Un cliente, di circa 50 anni, ha dato in escandescenze e ha gettato a terra alcune porcellane e bicchieri, mandandoli in frantumi sul pavimento. Poi ha minacciato i dipendenti e ha ribaltato i cestini di plastica per la spesa, fino a quando è stato accompagnato alla porta. Il motivo del gesto? Il rifiuto di cambiare un prodotto acquistato nei giorni scorsi, in quanto non aveva con sé lo scontrino.

Le dipendenti, nel reparto cucina del negozio della catena danese di oggettistica economica e articoli per la casa, hanno comunicato le regole e la normale procedura da seguire per la sostituzione di un articolo, che prevede appunto la presentazione dello scontrino. E l'uomo, a quel punto, attorno alle 11 ha manifestato la sua rabbia spaccando a terra gli oggetti e minacciando i dipendenti prima di andarsene. A terra sono rimasti i cocci, sparsi nel corridoio. I commessi, infine, hanno avvisato l'azienda dell'accaduto, per sporgere eventualmente denuncia.