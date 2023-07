Prende di mira un turista e prova il trucco del foglio, borseggiatrice inseguita e bloccata da un cittadino-detective

Milano – Il cittadino-detective ha assistito alla scena in diretta, ha seguito la ladra e l'ha bloccata prima che potesse sparire in metropolitana, per poi consegnarla alla polizia. L'episodio è avvenuto alle 19.30 di venerdì all'interno del bar Camparino, all'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele lato piazza Duomo. Una ragazza, poi identificata per una diciannovenne di origine romena, si è avvicinata a uno dei tavolini esterni, dov'era seduto un turista australiano di 20 anni, e ha tirato fuori un foglio di carta. Così, mettendo in atto una delle tecniche più collaudate dei furti con destrezza, ha coperto lo smartphone del giovane e se l'è portato via.

L'intervento

La scena è stata notata da un quarantaseienne di origine egiziana, che ha capito subito che il foglio di carta non era che un espediente per rubare qualcosa. L'uomo ha seguito con lo sguardo i movimenti della ragazza e nel frattempo ha chiamato il 112 per dare l'allarme. Quando gli agenti della Volante dell'Ufficio prevenzione generale della Questura sono arrivati sul posto, il quarantaseienne aveva già fermato la presunta ladra per evitare che scappasse all'interno della stazione del metrò: la diciannovenne è finita in manette per tentato furto con destrezza, mentre il ventenne derubato è rientrato in possesso del suo cellulare.

L'allarme

Nei giorni scorsi, dopo l'ennesimo raid in Galleria da parte di gruppi di borseggiatrici seriali, i ristoratori del Salotto avevano lanciato un grido d'allarme per denunciare i continui furti ai danni dei loro clienti. Alcune settimane fa, scene di panico, con fuggi fuggi generale dei passanti, si erano scatenate proprio a causa di un tentativo di furto in zona Camparino: una colluttazione tra alcune ladre e una famiglia di turisti stranieri aveva provocato la caduta di una fioriera del dehor; il rumore secco, simile a uno sparo, aveva provocato il caos per alcuni interminabili minuti.