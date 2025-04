Operazione urbanistica Auchan-Grugnotorto a Cinisello: chiesti 6 anni per l’imprenditore Paolo Cipelletti accusato di corruzione

Cinisello Balsamo (Milano), 17 Aprile 2025 – La Procura di Monza ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per l'imprenditore immobiliare di Cinisello Balsamo Paolo Cipelletti, accusato di corruzione per l'operazione urbanistica ex Auchan-parco del Grugnotorto-Ovocultura in concorso con l'ex sindaca Pd di Cinisello Balsamo Siria Trezzi. Lei e il marito Roberto Imberti, operatore immobiliare e vicesindaco fino al 2013, sono già stati condannati con il rito abbreviato al Tribunale di Monza a 4 anni di reclusione, mentre 3 anni e mezzo sono andati all'ex assessore ai Lavori pubblici e segretario Pd Ivano Ruffa e all'ex capogruppo, segretario Pd e consigliere comunale Franco Marsiglia.

La tesi accusatoria

Loro attendono il processo di appello, mentre ora da giudicare resta Cipelletti, che ha scelto il dibattimento davanti ai giudici monzesi. Secondo i pm Salvatore Bellomo e Stefania Di Tullio, il costruttore sarebbe stato favorito attraverso un meccanismo di compensazione che avrebbe consentito la supervalutazione di due aree del parco del Grugnotorto, di sua proprietà, a cui l'amministrazione comunale era interessata.

Appuntamento a maggio

L’indagine è partita dalle denunce presentate dai 5 Stelle e dagli ambientalisti e ha fatto finire sotto la lente dieci anni di urbanistica: l'area dell’Ovocoltura, che il costruttore si era aggiudicato con la sua società “ondi rustici Nord Milano spa” e indirettamente il progetto di raddoppio delle volumetrie dell’ex Auchan che ha fornito al Comune oneri per 16 milioni di euro con cui la sindaca Pd aveva programmato di acquisire le aree del parco. Si torna in aula a maggio per l'arringa del legale di parte civile che rappresenta il Comune di Cinisello Balsamo, che già nel processo abbreviato si è visto riconoscere una provvisionale immediatamente esecutiva di 200mila euro sul risarcimento dei danni.