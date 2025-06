Cimiano, la stazione della metropolitana chiude 3 mesi: dal 7 giugno al 13 settembre i treni saltano la fermata

Milano – L’estate non è quasi mai un buon periodo per i pendolari delle metropolitane. Con il calo fisiologico dei passeggeri, spesso vengono programmati lavori di manutenzione sulle linee che riducono la frequenza delle corse. Questa volta viene chiusa un’intera stazione, quella di Cimiano, lungo la linea 2.

Quando

Dal 7 giugno al 13 settembre, infatti, saranno in corso i lavori per la costruzione dell’ascensore che renderà anche questa fermata della linea verde più accessibile. Il nuovo impianto permetterà infatti di raggiungere direttamente il piano dei treni, specialmente a chi ha problemi di mobilità.

Le alternative

Atm invita i passeggeri a utilizzare le stazione vicine di Udine e Crescenzago, entrambe dotate di montascale. Come raggiungerle? Da Cimiano si arriva a Udine o Crescenzago con il bus 54 con fermate in via don Calabria/via Pusiano (150 metri dalla stazione M2) A Crescenzago il bus ferma in via Rizzoli/via Rubino, a Udine in via Carnia/piazzale Udine.

Barriere acustiche

Lavori sulla linea verde della metropolitana (foto archivio)

Sono già in corso invece i lavoratori per le nuove barriere acustiche a tutela dei residenti che vivono nelle vicinanze della linea M2 nelle zone di Cimiano, Crescenzago e Cascina Gobba. Durante i lavori la linea rimane in servizio, con un orario riprogrammato nelle ore di punta per esigenze di cantiere. Fino al 18 luglio, infatti, i treni devono viaggiare a velocità limitata per attraversare l’area dei lavori, tra le stazioni di Cimiano e Cascina Gobba.