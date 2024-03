Chiodo nell’insalata di patate di un alunno, allarme alla scuola elementare di via Ariberto

Milano, 27 marzo 2024 – Dopo il bullone nel panino del pranzo al sacco, i frammenti di vetro nel pane e la blatta nel pollo con patate, tutti alimenti somministrati da Milano ristorazione nelle mense scolastiche, ultimo in ordine di tempo è stato trovato un chiodo nell'insalata di patate. È successo nella scuola elementare di via Ariberto, ancora una volta in una mensa gestita da Milano Ristorazione, la società del Comune.

Il chiodo sarebbe stato trovato conficcato nell’insalata di patate, il Comune sta ora facendo delle verifiche. Si tratta dell'ennesimo caso in poche settimane di un corpo estraneo trovato nel cibo degli alunni. Sul vetro trovato nel pane la procura di Milano ha aperto una indagine.

Immediata la reazione del capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo, che chiede procedure d'emergenza che portino anche alla sospensione del servizio. "Anche oggi è stato ritrovato un corpo estraneo pericolosissimo in un pasto servito ai bambini delle nostre scuole milanesi – dice Truppo –. La situazione è estremamente allarmante e le famiglie milanesi devono essere rese edotte dello stato d'emergenza attualmente in corso. Evidentemente la mappatura dei rischi se, come ha detto lo stesso assessore all'Educazione Anna Scavuzzo, non ha restituito procedure 'non conformi' vuol dire che le falle del sistema non sono state ancora scoperte e oggi ne abbiamo una triste conferma. Tutto ciò è inaccettabile e non possiamo più perdere tempo”