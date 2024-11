A casa Ferragni è già Natale: le feste (diverse) di Chiara sono iniziate

Milano - A qualcuno l'idea di addobbare la casa per le feste prima della data canonica (8 dicembre o Sant'Ambrogio, per i milanesi) fa storcere il naso. Ma ormai i tradizionalisti sono sempre meno: negli anni è cresciuta la schiera di coloro che preparano albero e presepe ben prima dell'Immacolata o addirittura a metà novembre. Tra loro anche l'influencer Chiara Ferragni che nel fine settimana ha aperto le danze allestendo la casa per le prossime feste di Natale. "Un week end bellissimo" ha detto l'imprenditrice digitale sui social postando foto e video del fine settimana trascorso con i figli e gli amici di sempre. Negli anni passati l'inaugurazione dell'albero di casa Ferragnez era diventato una sorta di mini-evento social, quest'anno nessuna presentazione in pompa magna ma il trend è stato confermato: albero e presepe già pronti (anche se al 25 dicembre mancano 37 giorni).