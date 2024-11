Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la foto del primo bacio. Presto il debutto ufficiale come coppia?

Milano – I rumors erano iniziati qualche giorno fa. Nelle scorse ore il nuovo step. Stiamo parlando della (ancora) presunta liason tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni. I due diretti interessati non hanno ancora confermato (ma neppure smentito) la frequentazione. Tra i primi a parlare di una nuova storia per l’influencer il settimanale “Chi”, che ha “paparazzato” i due durante una cena insieme a Villa d’Este, sul lago di Como.

Oggi Il Giornale d'Italia ha pubblicato uno scatto che immortala un bacio tra i due, in occasione di una festa di Halloween in un locale milanese. Negli scorsi giorni l’imprenditrice digitale aveva condiviso degli scatti con look a tema, per le celebrazioni del 31 ottobre. Sempre secondo quanto riferito da Il Giornale d’Italia la frequentazione tra i due potrebbe essere ufficializzata a breve: Chiara Ferragni sarebbe stata invitata alla presentazione del nuovo Calendario Pirelli 2025 in programma a Londra il 12 novembre.