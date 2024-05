Chiara Ferragni: “Io, una mamma fortunata”. E ringrazia Marina Di Guardo: sempre al mio fianco nel periodo più duro

Milano – Giornata in famiglia per Chiara Ferragni che ha festeggiato insieme a Leone e Vittoria la Festa della mamma. L’influencer ha postato una foto in compagnia dei figli con la scritta: “Grazie per avermi resa la mamma più fortunata al mondo”. Nelle scorse ore l’imprenditrice ha trascorso un pomeriggio nel segno della cucina e del relax, preparando pasta fatta a mano insieme ai bambini, che in compagnia della madre hanno impastato e usato la “nonna papera” per fare le tagliatelle. Sempre sui social un augurio a tutte le “colleghe”: “Buona festa della mamma a tutte le meravigliose madri qui fuori”.

Un pensiero e una storia sono anche stati dedicati dall’imprenditrice digitale a sua madre, Marina Di Guardo. Un pilastro nella vita di Chiara e delle sorelle Valentina e Francesca. “E buona festa della mamma anche a mia madre che è fonte di ispirazione e che è sempre stata al mio fianco nel momento più difficile della mia vita. Nessuno ti amerà quanto ti ama tua mamma”. L’influencer non ha nascosto che gli ultimi mesi sono stati per lei particolarmente duri, a partire dal “pandoro gate” per arrivare alla rottura con il marito Fedez. In questo periodo complesso la famiglia è diventata più che mai il “luogo sicuro” dove rifugiarsi e il punto fermo da cui ripartire.