Chiara Ferragni da Fazio, il Tar respinge il ricorso del Codacons: via libera all’intervista

Milano, 1 marzo 2024 – Dopo che il Codacons aveva presentato ricorso circa la partecipazione di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa” è arrivato il responso del Tar, che ha respinto la richiesta da parte dell’associazione dei consumatori. Il Codacons infatti aveva contestato la presenza di Ferragni nel programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, in onda ogni domenica sera, chiedendo di garantire ai telespettatori “correttezza dell'informazione nel corso della trasmissione ed evitare che l'intervento dell'influencer si trasformasse in una difesa senza contraddittorio sullo scandalo del pandoro-gate, vicenda per la quale la Ferragni, oltre ad essere stata multata dall'Antitrust, è sotto indagine per il grave reato di truffa aggravata a danno dei consumatori”.

La decisione del Tar del Lazio

Il Tar del Lazio ha emesso oggi il decreto sostenendo di non poter intervenire in assenza di una violazione già verificatasi, considerato che ''il pregiudizio, come sopra paventato, rivesta carattere meramente ipotetico, in quanto sostanziato da condotte aventi futura collocazione temporale e non preventivabile contenuto”.

Tuttavia il Tar ''rivolge un monito all'Agcom e al conduttore Fabio Fazio'', scrivendo che comportamenti che eventualmente possono violare le regole vigenti ordinamentali “presidianti il carattere di correttezza, completezza ed imparzialità dell'informazione televisiva” saranno vagliate dall’Agcom.

Fazio e Ferragni dovranno quindi stare attenti, il primo alle domande poste, la seconda alle risposte perché l’Agcom, che ha sanzionato l’influencer per la vicenda del Pandoro-gate osserva ed è pronta a prendere provvedimenti e a dare sanzioni, qualora venissero meno correttezza, completezza e imparzialità.

La replica del Codacons

L’associazione dei consumatori comunque non ci sta e replica: ''Siamo certi che in assenza di contraddittorio Chiara Ferragni potrà dire ciò che vorrà a 'Che tempo che fa', e magari continuare a derubricare le gravi scorrettezze messe in atto dalle sue società come 'fake news' o semplici errori di comunicazione, ingannando così i telespettatori”. Ultimamente poco presente sui canali social e sfuggevole alle interviste, Chiara Ferragni sarà a “Che tempo che fa” domenica 3 marzo dove con molta probabilità tratterà non solo delle vicende entro cui si trova da dicembre scorso, ma anche della presunta (ma ormai confermata) crisi con il marito Fedez.