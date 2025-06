Cesano Boscone, il centro commerciale non chiuderà

Il centro commerciale Porte di Milano non chiuderà. Lo ha annunciato il sindaco Marco Pozza: "La proprietà mi ha confermato questa notizia importante, attesa e auspicata: le parti hanno raggiunto un accordo che permetterà al centro di restare aperto. Restano le incognite e le preoccupazioni per il supermercato Bennet e per i lavoratori. Mi confermano l’esistenza di una trattativa, ma il tempo scorre e serve una firma entro il 31 luglio per tutelare i lavoratori". Il Bennet, infatti, ha annunciato la chiusura a fine luglio, posticipandola di un mese, inviando ai lavoratori del punto vendita una lettera per "ringraziarli del tempo trascorso insieme", hanno raccontato gli impiegati. Se da una parte si può tirare un sospiro di sollievo per il centro commerciale, non si può stare tranquilli sul futuro degli impiegati del supermercato.

Nel frattempo, il Comune ha firmato un protocollo di intesa con le sigle sindacali (Cgil, Filcams, Cisl -Fisascat, Uiltucs Lombardia) e Afol per "creare una rete a sostegno dei lavoratori coinvolti dalle chiusure degli ultimi mesi e attutire le ricadute sociali sulle famiglie", ha spiegato il sindaco. Il protocollo ha l’obiettivo di provare a garantire ai dipendenti delle attività interne al centro commerciale, che hanno già chiuso per il mancato rinnovo dei contratti, la possibilità di essere ricollocati all’interno del centro o nel territorio. Afol predisporrà una lista di collocamento. L’accordo sarà sottoposto anche agli operatori per le adesioni. La tutela del lavoro è al centro anche dell’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Fabio Raimondo (FdI): "Positivo l’accordo tra le società Nuova Cesano e Ceetrus: il centro commerciale, così, resterà aperto - sottolinea Raimondo .. Tenere aperta la galleria commerciale significa salvaguardare posti di lavoro e creare le condizioni per individuare una soluzione rapida anche per la sostituzione del supermercato". Francesca Grillo