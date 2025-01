Cerro al Lambro, camion perde acido solforico sulla provinciale 17

Cerro al Lambro, 3 gennaio 2025 – Alle 11 di questa mattina, venerdì 3 gennaio, i vigili del fuoco di Lodi sono intervenuti sulla provinciale 17 Melegnano-Sant’Angelo, all’altezza di Cerro al Lambro, per uno sversamento di acido solforico lungo la carreggiata.

La sostanza è fuoriuscita da un camion, con due cisterne da mille litri ciascuna. Sul posto sono arrivati anche gli specialisti del Nucleo biologico, chimico e radiologico (Nbcr) di Milano. Proprio gli esperti Nbcr hanno provveduto al travaso della sostanza chimica, nonché alla messa in sicurezza della porzione di strada coinvolta nell’incidente. Sulle cause dell’accaduto sono in corso gli accertamenti.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso, sono state temporaneamente chiuse la provinciale 17 e la variante verso Vizzolo Predabissi. L’intervento si è concluso in un paio d’ore, con la circolazione che è tornata alla normalità. A coadiuvare le operazioni di chiusura della strade e deviazione del traffico sono stati gli agenti della Stradale e della polizia locale. Dopo aver messo in sicurezza la carreggiata, i vigili del fuoco hanno scortato il camion con la sostanza chimica in provincia di Pavia, dove il mezzo era diretto.