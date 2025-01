La “trappola” di un papà: “Va bene, ti do 300 euro per il cellulare di mia figlia”. Ma all’appuntamento c’è anche la polizia La donna, una peruviana di 58 anni, aveva rubato il telefonino chiedendo al genitore della ragazza una sorta di “riscatto”. Lui ha finto di accettare per poi incastrare la ladra chiedendo aiuto agli agenti