Ladri acrobati fanno razzia in un appartamento

Colpo grosso dei soliti ignoti che hanno svaligiato un appartamento in città e hanno portato via 13mila euro in contanti e 7mila euro in preziosi. Il furto è stato compiuto il 27 dicembre scorso e se ne è avuta notizia solo nelle ultime ore. Vittima è stata una famiglia di origini asiatiche. Per quanto da loro riferito, nel pomeriggio del 27 dicembre, si sarebbero assentati per raggiungere Milano. La famiglia è partita alle 18 ed è rientrata in città attorno alle 24. Quando è tornata a casa, in via Crispi, ha trovato l’appartamento completamente a soqquadro e ha inutilmente cercato i valori custoditi in casa, che erano spariti.

L’appartamento depredato si trova al secondo piano di un alto caseggiato che si affaccia sul Campo di Marte e via Crispi, strada parecchio trafficata. Tuttavia i ladri sono saliti fino al secondo piano passando dalla parte posteriore del caseggiato, quella che si affaccia sulla roggia Cresmiero, arrivando indisturbati fino al balcone e da lì, forzando la porta finestra sono poi penetrati in casa. Senza fare alcun rumore, nessuno dei vicini ha sentito nulla, i malviventi hanno buttato all’aria le stanze fin tanto che da una parte hanno trovato 13mila euro in contanti e dall’altra i gioielli della famiglia.

I soldi erano in casa in quanto la famiglia stava per partire per il suo Paese d’origine e aveva bisogno di portare con sé denaro liquido. Gli stranieri, scoperto il furto, hanno subito avvertito le forze dell’ordine che hanno svolto un’ispezione nella casa, pare senza trovare qualcosa di utile per le indagini. Nel caseggiato non ci sono telecamere e anche nei pressi pare non ce ne siano. Inoltre, la coppia non risulta assicurata. Non accenna a diminuire l’ondata di furti che sta interessando il Cremasco da tre mesi a questa parte dove a fare scalpore sono i furti e le rapine in farmacia, tre in città e una decina nel Cremasco, oltre ai soliti ignoti che prendono d’assalto le abitazioni.

Pier Giorgio Ruggeri