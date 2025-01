Colpo nel minimarket: "Dammi tutti i soldi". Poi le tira un pugno e scappa col bottino

Rapina violenta in pieno centro storico a Lodi: ieri mattina attorno alle 9 uno sconosciuto ha fatto irruzione all’interno di un minimarket etnico che si affaccia su corso Vittorio Emanuele ed ha portato a termine un blitz per arraffare i soldi conservati nel registratore di cassa. Per raggiungere il suo scopo non si è fatto scrupoli nel picchiare la titolare dietro al bancone, rea solo di aver cercato di resistere difendendo con il corpo il punto dove erano conservati i soldi. Un atto spregiudicato e vile che gli ha permesso però, purtroppo, di arraffare le banconote e scappare a piedi lungo il corso per una direzione sconosciuta.

È stata una rapina compiuta a volto scoperto, a mani nude senza bisogno di spianare un coltello o una pistola, ma facendo leva sul fattore sorpresa e sulle sue caratteristiche fisiche: quando ha visto che la proprietaria straniera si era interposta al suo obiettivo di rapinatore, l’ha messa ko con un pugno, facendola cadere rovinosamente a terra.

Infatti, in mano alle forze dell’ordine c’è già una sorta di identikit che lo descrive come un uomo di origine africane, alto e molto robusto. Secondo una prima stima, il malvivente avrebbe trafugato circa tremila euro, una cifra decisamente alta già di prima mattina. Forse il rapinatore sapeva che in quel momento c’era in cassa quella cifra? Chissà. Sta adesso agli uomini della Questura del capoluogo, arrivati sul posto dopo che è scattato l’allarme, effettuare le verifiche e sincerarsi di quanto avvenuto: le testimonianze dirette della vittima, una donna di 47 anni originaria del Bangladesh, e probabilmente anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza potranno essere utili per poter rintracciare ed assicurare alla giustizia il responsabile.

Non è escluso che nelle prossime ore vi possano essere novità positive sul caso tenuto conto che l’uomo, nel fuggire, si è fatto largo tra diverse persone che, in quel momento, giravano per la zona centrale della città. La donna rimasta ferita ha avuto bisogno delle cure sanitarie e un’ambulanza del 118, giunta sul posto poco dopo, l’ha trasferita in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore.