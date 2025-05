Agguato a Orsenigo, auto si avvicina a un uomo e parte un colpo di pistola: gravissimo 37enne

Orsenigo, 20 maggio 2025 – Un marocchino di 37 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco, sparato da un’auto che lo ha avvicinato e poi è fuggita. Il grave ferimento è avvenuto questa sera alle 21 in via Enrico Fermi a Orsenigo, in prossimità della rotatoria sulla statale Briantea.

L’uomo ferito alla gola, è riuscito a chiedere aiuto: sul posto è intervenuto il 118 con l’elisoccorso, che lo ha trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono molto gravi: l’uomo è stato stabilizzato e messo in condizioni di affrontare il trasporto, avvenuto in codice giallo, a fronte di una situazione clinica ancora da valutare. Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Lurago d’Erba e della Compagnia di Cantù, che stanno cercando di capire chi è il ferito e chi sono le sue frequentazioni.

Il luogo in cui è avvenuto l’agguato, è poco distante da una zona boschiva in cui sono stati segnalati fenomeni di spaccio di stupefacenti: questa è una delle prime valutazioni da cui gli inquirenti stanno partendo, anche se al momento non viene escluso niente. Si stanno inoltre cercando testimonianze che possano dare informazioni sull’auto fuggita, così come immagini di telecamere della zona.