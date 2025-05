A un anno dall’alluvione: grazie volontari

"Noi per voi", edizione numero otto, edizione speciale. Si è tenuta a Gessate l’ormai tradizionale giornata di ringraziamento ad enti, associazioni e cittadini che operano in favore del territorio in situazioni di emergenza. In occasione dell’anniversario dell’alluvione, che devastò la zona il 15 maggio 2024, la manifestazione è stata organizzata quest’anno con il comune di Bellinzago Lombardo: ed evento di punta è stato il "grazie" dei sindaci Lucia Mantegazza e Michele Avola a tutti coloro che quel giorno si spesero senza risparmio per la popolazione. Pergamene commemorative sono state assegnate a 45 gruppi di protezione civile, volontari, forze dell’ordine, associazioni. Una menzione speciale, "con riconoscenza", all’ex comandante della polizia locale Walter Frigerio, ancora "in campo" nei giorni dell’alluvione, e che ha lasciato la divisa dopo quarant’anni. Alla manifestazione hanno partecipato il viceprefetto di Milano Massimo Signorelli e l’assessore regionale Gianluca Comazzi. Non solo premi. Nel corso della giornata sono rimasti allestiti stand di Protezione civile e Alpini, Polizia e Carabinieri, Vigili del fuoco e Finanza, Polstrada e Unità cinofile.

M.A.