Cavo d’acciaio in viale Toscana, Di Rosa interrogato in carcere: “Pentito e addolorato per l’accaduto” Il 18enne di Cologno Monzese ha confermato la versione fornita dal primo fermato, il 24enne Alex Baiocco. Di Rosa sarebbe anche stato il primo a suggerire di tornare indietro per rimuovere la trappola mortale