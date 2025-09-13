Baby Gang resta in carcere per le pistole clandestine trovate in casa: “Mi servono per difendermi dai ladri...”

Milano, 13 settembre 2025 – La giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l'arresto e il carcere per il trapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, arrestato due giorni fa per detenzione di arma clandestina e ricettazione perché sorpreso in una stanza d'albergo di Milano con una pistola con matricola abrasa e nove cartucce. Baby Gang "ha dimostrato assoluta indifferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria" e vi è un "elevatissimo il rischio di reiterazioni criminali connesso all'impiego e alla detenzione di armi", è la tesi della gip sostenuta nell'ordinanza di convalida.

Giustificazioni

Il trapper, nel corso dell’interrogatorio, ha provato a giustificarsi sostenendo che quelle armi gli servivano per difendersi dai ladri: “Mesi fa, a giugno, dopo un concerto che ho fatto a Sesto San Giovanni, mi sono entrati i ladri in casa in Calolziocorte – ha sostenuto –. Ho trattenuto i ladri e in seguito gli stessi mi hanno denunciato per sequestro di persona. In casa ho molti monili di valore. Indosso sempre una collana dal valore di più di 200mila euro. Ieri sono venuto a suonare a Milano e a mia tutela ho lasciato l'arma in hotel. Quell'arma non ho neanche vera, è una scacciacani. È stata modificata. Non avevo la sicurezza ed ero li con una ragazza. Ho preferito tenermi un'arma che avere paura di essere derubato...”.

Al giovane, un anno fa, veniva applicata la misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza per la durata di un anno e mezzo. Per questo, tre sere fa, prima dell'arresto, era stato autorizzato dal Tribunale, a dormire una sola notte in un albergo fuori casa, a Milano, per poter esibirsi ad Assago, ospite del cantante Emis Killa. Propriò lì, in quell’albergo, è stato sorpreso di nuovo con un'arma: “Ha violato –aggiunge la giudice – le misure cautelari disposte tanto da rendere necessari aggravamenti e ha infranto le prescrizioni conseguenti alla sorveglianza speciale".

Il sequestro a Calolziocorte

Altre due pistole sono state sequestrate nella sua abitazione a Calolziocorte (Lecco), dov’erano nascoste in un vano, reato di cui risponderà in altra sede. Il ventiquattrenne è al centro di un'indagine della Procura di Lecco su un sospetto traffico di armi che ha portato già a quattro arresti. La richiesta della convalida era stata richiesta dalla pm Maura Ripamonti.

Il trapper Baby Gang in un frame di un suo video. Nel cerchio si intravede una delle armi che gli sono state sequestrate

L’interrogatorio

L’interrogatorio del trapper, da parte della gip del tribunale di Milano, si era svolto ieri mattina, venerdì 12 settembre, in carcere. “Ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste”, aveva fatto sapere il suo legale.

"I nostri bambini”

Le armi erano “giocattoli” o “bambini”: così il trapper e i suoi amici le chiamavano confidenzialmente quando parlavano al telefono o nei messaggi, intercettati dai c arabinieri di Lecco in un anno e mezzo di indagine che ha condotto in carcere un’intera famiglia di macedoni residenti a Introbio, nel Lecchese, gli Hetem, e consentito di recuperare armi clandestine o rubate, e anche un fucile mitragliatore da guerra di fabbricazione cecoslovacca.

Le foto che lo inchiodano

Dal telefonino di Mevljudin Hetem, sono state estratte numerosissime fotografie, datate da luglio a ottobre 2023, che ritraggono i fratelli macedoni con Baby Gang, Ayou Nourredine, altro amico del gruppo, e Simone Sacchi, "in possesso di armi da fuoco”. In una intercettazione, Mevljan avrebbe mostrato a un passeggero in auto con lui la pistola che teneva nascosta all’interno della giacca, “spiegandogli che era carica e che la portava con sé perché aveva problemi con la gente”. Le armi sequestrate a casa di Baby Gang sono state ora mandate ai Ris dei carabinieri per capire se sono legate a qualche episodio criminale.