Case popolari, accordo tra Giunta e Mm: "Sei milioni di euro in più per i lavori"

L’obiettivo: reperire nuove risorse per ristrutturare le case popolari comunali gestite da Mm. Obiettivo raggiunto – sei milioni di euro in più ora a disposizione – grazie a un accordo tra la Giunta comunale e la società che gestisce gli immobili. A spiegare il meccanismo che ha portato all’aumento delle risorse per l’edilizia pubblica municipale è l’assessore al Bilancio e al Demanio Emmanuel Conte: "Modifichiamo lo Statuto di Mm e la trasformiamo in società benefit, sfruttando una potenzialità che ci consente la legge, per raggiungere due principali obiettivi. Il primo è migliorare la condizione dell’abitare per le persone che abitano nelle nostre case di edilizia residenziale pubblica, e questo in aggiunta rispetto a quello che è già previsto dal rapporto fra Mm e Comune. È il primo obiettivo su cui la società benefit già si misurerà nel 2025: nella delibera già si prevedono risorse aggiuntive in autofinanziamento per 6 milioni di euro". Fondi che serviranno per cercare di raggiungere l’obiettivo annuale posto da Comune e Mm: ristrutturare almeno 350 alloggi. Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Francesco Mascolo, conferma: "Questo provvedimento ci consentirà di mettere a disposizione nuove risorse per incrementare gli interventi nell’ambito delle attività che il Comune ci ha assegnato". L’assessore alla Casa Fabio Bottero, infine, condivide la linea Conte-Mascolo: "Questa operazione contribuirà ad aumentare la disponibilità di appartamenti". M.Min.