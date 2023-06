Milano, blitz degli universitari all’ospedale militare di Baggio: “Trasformatelo in uno studentato” / IL VIDEO

Milano – Sit-in davanti all'ospedale militare di Baggio, per chiedere più alloggi per gli studenti fuorisede e non solo. Dopo il blitz e l'occupazione della Casa dello studente di piazza Leonardo, continuano le mobilitazioni contro il caro-affitti e sul tema dell'abitare "per mandare un messaggio alle istituzioni, in particolare a coloro che non ci hanno ascoltato in questi 50 giorni di protesta", dicono dal presidio.

Con loro c'è anche Ilaria Lamera che il 2 maggio aveva picchettato la prima tenda davanti al Politecnico. "Questo stabile inutilizzato può essere convertito facilmente a studentato pubblico", dicono, indicando i padiglioni che durante la pandemia avevano ospitato anche il centro vaccinale.

“Chiediamo che edifici come questo vengano assegnati immediatamente ai Comuni insieme a uno stanziamento straordinario che sia in grado di fare fronte ai costi necessari per la riconversione, restituendo aree vuote della città alla comunità”.