Ilaria Lamera studentessa in tenda, si allarga la protesta contro il caro-affitti a Milano

La tenda di Ilaria Lamera non è più sola in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico. Ieri notte se ne sono aggiunte tre, oggi altre quattro, domani pomeriggio si smonta. "Ma è solo l'inizio", la voce che corre nell'accampamento che da martedì ha preso forma in piazza Leonardo da Vinci per manifestare contro il caro-affitti.

"La mia storia la conoscete tutti, ma sin dal primo giorno questa tenda ha voluto rappresentare non un singolo, ma tantissime persone in difficoltà perché gli affitti a Milano sono davvero insostenibili", spiega la studentessa di Alzano Lombardo circondata da universitari (e non solo) che hanno partecipato all'assemblea pubblica, indetta insieme alla lista "La Terna Sinistrorsa", che la appoggia sin dal primo momento.

"Questa è una protesta apartitica - sottolinea la studentessa di Ingegneria ambientale, prima di passare il megafono a chi vuole condividere la sua esperienza personale -. Tanti mi hanno raggiunto in questi giorni, di diversi schieramenti. Ecco, credo che sia ora che le fazioni politiche, anziché buttarsi il dito addosso, inizino a collaborare in modo molto pratico. Perché ho sentito belle parole, ma la mia tenda non è stata messa qui solo per ascoltare belle parole. Chiediamo soluzioni concrete". Studenti, pendolari, lavoratori giovani e meno giovani si stanno passando il testimone mentre altri ragazzi piantano le tende.