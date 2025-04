Capriolo sfonda la vetrina di un parrucchiere e piomba tra i clienti

Pavia, 2 aprile 2025 – “Cliente” decisamente atipico per un parrucchiere di Pavia dove questa mattina, tra le persone in attesa della piega o del colore è piombato un capriolo. Erano circa le 10,30 e “Ancora più bella”, il negozio che si trova all’inizio di via Olevano appena dopo il ponte di via Ghisoni che sovrasta il Naviglio, aveva come sempre la porta della vetrina chiusa. All’interno si trovavano alcune clienti sedute in attesa del proprio turno, una si era portata anche il cagnolino dal quale non si separa mai, e la titolare chesi stava occupando di piega e tagli. All’improvviso, il panico. “Un capriolo ha deciso di sfondare la vetrina – ha raccontato Silvia Di Meo, la titolare del negozio -, quando lo abbiamo visto entrare, siamo rimaste molto sorprese, poi lo abbiamo scortato fino al retro del negozio che è chiuso da una porta e abbiamo atteso l’arrivo dei soccorsi. L’animale perdeva sangue da una zampa ed era spaventatissimo”.

Il capriolo piombato nel negozio negozio di una parrucchiera

Prima di piombare nel negozio, il capriolo che pare abbia pochi mesi di vita era caduto nel Naviglio e, forse, era disorientato. “C’è stato un attimo di sconcerto quando il capriolo è entrato – ha proseguito Silvia -. Il più spaventato è stato il cagnolino di una cliente che è saltato in braccio alla sua padrona”.

In via Olevano, dove si è formato un capannello di persone, sono arrivati gli agenti della polizia locale, della polizia di Stato, i vigili del fuoco e la polizia provinciale che ha portato via il capriolo per curargli la zampa ferita. La vetrina del negozio, invece, è coperta da un cartone e dovrà essere sostituita.