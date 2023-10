Cantieri asse Buenos Aires-Loreto, il sindaco Sala: “Verifiche, non si deve bloccare Milano”

Milano, 6 ottobre 2023 – C’è preoccupazione a Milano per la sovrapposizione di cantieri in un punto nevralgico della città: l’asse corso Buenos Aires-piazzale Loreto.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

Qui, in autunno, dovrebbero partire i lavori per allargare i marciapiedi di corso Buenos Aires e quelli per riqualificare piazzale Loreto, ma il rischio di blocco di una delle principali arterie di ingresso in città è alto.

“Ho chiesto di verificare la sostenibilità del tutto perché non possiamo bloccare la città, credo che una formula si troverà ma ho chiesto agli uffici, prima di partire, un'analisi supplementare perché voglio evitare problemi col traffico, che già è tanto", ha rassicurato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

E così facendo ha teso una mano alle imprese milanesi che operano nell'area Loreto- Buenos Aires, le quali tramite un appello di Confcommercio avevano espresso preoccupazioni per l'impatto che potranno avere le imminenti aperture di cantieri proprio in quell'area. "Ci stiamo lavorando perché quello che è stato segnalato è sicuramente un problema", ha aggiunto il primo cittadino di Milano.