Milano: L’area pedonale sarà inglobata nel marciapiede di Corso Buenos Aires

L’area pedonale tra il marciapiede e la corsia ciclabile in corso Buenos Aires lascia perplesso più di un passante. Perché un pedone dovrebbe camminare di fianco alla ciclabile quando ha un marciapiede a disposizione? Domanda legittima, ma dal Comune spiegano che si tratta solo di una situazione provvisoria: sì, perché l’area pedonale esterna al marciapiede sarà inglobata in un nuovo marciapiede ancora da realizzare. Palazzo Marino aveva già annunciato le due fasi del cantiere con un comunicato dello scorso 26 giugno. Nella nota, infatti, l’amministrazione comunale specificava che "l’intervento complessivo è diviso in due parti. La prima fase dei lavori prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede protetta su entrambi i lati della via, con una larghezza di circa due metri e con cordoli larghi 50 cm e alti 17. L’intervento comporta l’eliminazione sosta lungo corso Buenos Aires, mentre troveranno spazio alcune aree riservate al carico e scarico, a servizio degli esercizi commerciali presenti". Questa fase dei lavori è già stata realizzata. La nota continua spiegando che "la seconda fase dei lavori (vedi il rendering qui sopra, ndr), dall’autunno di quest’anno fino a dicembre del 2024, prevede l’allargamento dei marciapiedi per creare un grande boulevard pedonale e la riasfaltatura della ciclabile in pasta rossa". Il nuovo boulevard pedonale eliminerà l’anomalia di un’area pedonale che non è compresa dall’area pedonale per eccellenza lungo le strade: il marciapiede.

M.Min.