È polemica sui lavori a Milano: Buenos Aires-Piazzale Loreto in bilico

"Forte preoccupazione emerge a Milano anche per la sovrapposizione di cantieri in un punto nevralgico della città: l’asse corso Buenos Aires-piazzale Loreto, in una fase determinante per le centinaia di attività commerciali coinvolte come il periodo natalizio e dei saldi invernali. Con il concreto rischio di blocco di una delle principali arterie di ingresso in città. Una preoccupazione più volte espressa al Comune, purtroppo senza concrete rassicurazioni". Parole, quelle di Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, proferite nell’ambito di un discorso più generale sulle difficoltà che hanno all’orizzonte i commercianti, ma riferite in particolare ai lavori in agenda per la risistemazione della pista ciclabile che attraversa il corso dello shopping e l’ampliamento dei marciapiedi. Parole che innescano la replica di Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità: "Comprendo le preoccupazioni di Confcommercio, che ho incontrato più volte su questo tema. Purtroppo in molti casi i cantieri dipendono dall’erogazione di finanziamenti e dall’operatività delle imprese e quando durano più anni può capitare che si sovrappongano. L’assessorato ha comunque posto molta attenzione all’impatto dei lavori in Buenos Aires, prevedendo che venissero fatti in più fasi in modo da impattare nel minor modo possibile sulla viabilità e sul passaggio dei pedoni. Prima è stata realizzata la ciclabile, in orario notturno, e tra la fine dell’inverno è l’inizio della primavera partiranno i lavori per l’allargamento dei marciapiedi, che dureranno fino a fine del 2024. L’intervento sarà realizzato su tratti consecutivi e non sono in previsione chiusure totali dei marciapiedi".

Gi.An.