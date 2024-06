Lavora su un canale scolmatore: operaio di 57 anni disperso dopo la caduta in acqua

Vaprio d’Adda (Milano), 28 giugno 2024 – Ancora un incidente sul lavoro che si annuncia tragico. Un operaio, italiano di 58 anni della Italgen, questa mattina stava lavorando su un canale scolmatore della A4 all'altezza di Vaprio d'Adda nei pressi del Santuario di Concesa , quando è caduto in acqua per cause ancora da stabilire.

I vigili del fuoco del Comando del capoluogo si sono immediatamente mobilitati per il salvataggio. E' utilizzato anche un elicottero. Sul posto sono al lavoro il distaccamento di Gorgonzola e il nucleo sommozzatori di Milano coadiuvati dal nucleo Saf fluviale del Comando di Bergamo.

Le forti correnti stanno rendendo difficili le operazioni di soccorso.