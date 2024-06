La morte di Mirko. Solo a inizio turno con la macchina che lo ha ucciso

RIVAROLO (Mantova)

Infortunio mortale alla Sintostamp spa a Cividale di Rivarolo Mantovano, a due passi dalla provincia di Cremona. Nel drammatico episodio ha perso la vita un operaio di 35 anni, rimasto schiacciato da un macchinario. Era regolare la posizione lavorativa di Mirko Schirolli, 35enne. L’operaio era al lavoro su un macchinario di stampaggio di lastre in plexiglas e stava eseguendo un intervento di manutenzione quando un braccio gli è rimasto impigliato nei rulli ed è stato trascinato nel macchinario, finendo per essere schiacciato.

A poco distanza da lui c’era anche un altro lavoratore che non ha assistito alla scena ma sentendo le urla ha dato l’allarme. Il macchinario è stato sottoposto a sequestro dal Pm di turno del tribunale di Mantova. Non è stata ordinata l’autopsia e il corpo è stato restituito alla famiglia. Gli accertamenti sono svolti dagli ispettori del lavoro dell’Ats Val Padana. Il tragico incidente si è verificato poco prima delle 8 di ieri. Il 35enne stava lavorando appunto a un macchinario quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato ghermito dal macchinario, che gli ha preso un braccio e l’ha trascinato tra i rulli. Subito è scattato l’allarme e alla Sintostamp, che produce coperture e laminati in vetroresina, sono arrivati i soccorritori del 118, i carabinieri della Compagnia di Viadana e i tecnici della medicina del lavoro dell’Ats Val Padana. I soccorritori però non hanno potuto fa altro che constare il decesso dell’operaio. La vittima aveva compiuto 35 anni il 13 giugno scorso. Al momento sembra che nessuno abbia assistito direttamente all’incidente. Schirolli, residente a Rivarolo Mantovano era impiegato presso la Sintostamp da diversi anni e aveva cominciato a lavorare alle 7 del mattino. Era responsabile della pulizia di uno dei macchinari utilizzati per la produzione giornaliera di coperture in vetroresina e policarbonato negli impianti situati in via Maestra, quello che gli ha strappato la vita. Mirko lascia la mamma Isolina, il papà Ivano, il fratello Simone con Carol. La camera ardente è allestita nella chiesa della Disciplina. I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio alle ore 15, nella Chiesa parrocchiale dove sarà spostata la salma la mattina dello stesso giorno. Domenica alle 17 nella chiesa della Disciplina sarà recitato il rosario. Il comune ha proclamato il lutto cittadino.Pier Giorgio Ruggeri