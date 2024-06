Lavoro, emergenza infinita. Giovane operaio infortunato. È già il quinto caso a giugno

Ancora un incidente sul lavoro nel Varesotto: un giovane di 18 anni ieri mattina si è ferito in un’azienda meccanica di Mornago. L’allarme è scattato intorno alle 9, immediata la richiesta di intervento ai soccorsi da parte dei colleghi. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari con l’ambulanza, da Como è decollato l’elisoccorso, per i rilievi del caso nella sede dell’azienda i carabinieri di Gallarate e i funzionari di Ats Insubria. I tecnici hanno raccolto tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica, da accertare se tutte le norme in tema di sicurezza fossero applicate. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava lavorando a un macchinario, all’improvviso una mano è rimasta incastrata e il diciottenne ha riportato lo schiacciamento di tre dita, quindi è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Circolo di Varese. Fortunatamente le conseguenze dell’infortunio sono state, sebbene importanti, meno gravi di quello che si era temuto.

È comunque una situazione sempre preoccupante quella che riguarda la provincia di Varese dove si susseguono gli infortuni sui luoghi di lavoro: nelle ultime due settimane sono stati ben cinque, due operai si sono feriti cadendo da un ponteggio a Luino, quindi ancora un ferito per una caduta dal tetto a Casciago, un altro lavoratore, un giardiniere a Sesto Calende si è ferito scivolando da una rivetta mentre stava tagliando l’erba in un’area dismessa, solo pochi giorni fa un giovane di 19 anni a Lentate, frazione di Sesto Calende, è caduto da un trattore in movimento, ieri il diciottenne, dipendente di un’azienda meccanica di Mornago, che ha riportato un trauma alla mano. Da sottolineare che in provincia di Varese prosegue l’impegno per la prevenzione degli incidenti sul lavoro, promosso dalla Prefettura. Nel mese di aprile si è svolto un convegno dal titolo “La sicurezza sul lavoro in provincia di Varese: infortuni e Best Practices“, nel mese di maggio si è concretizzato il terzo step del percorso di collaborazione tra imprese e sindacati del territorio avviato nel 2022 con l’organizzazione di break formativi, effettuati nei reparti e presso le postazioni di lavoro, è stato infatti firmato l’accordo tra Confindustria-Varese e principali sigle sindacali per la promozione di ulteriori iniziative di prevenzione.