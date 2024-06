Brugherio, operaio di 62 anni si ustiona col piombo fuso: gravi ferite sul 35% del corpo

Un operaio di 62 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto mercoledì mattina nell’azienda Piomboleghe in via Eratostene a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo ha subito gravissime ustioni ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo.

La dinamica precisa dell’incidente non è ancora stata chiarificata, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l’operaio sia entrato a contatto con del piombo fuso che gli ha procurato ustioni sul 35% del corpo. L’allarme è scattato intorno alle 7 di mattina e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Allertati anche carabinieri, polizia locale e il personale dell’Agenzia di tutela della salute.

Appena due settimane fa, sempre a Brugherio, un operaio di 24 anni è morto a causa di un’esplosione mentre lavorava all’interno di un laboratorio di vernici. Si chiamava Amadou Sanneh, era originario del Gambia e da tre anni era impiegato nella ditta.