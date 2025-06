Pavia, titolare di un Money Transfer rapinato: “Dacci i soldi o ti riempiamo di botte”, bottino da 2.500 euro

Pavia, 7 giugno 2025 – Un esercente rapinato nel tragitto a piedi verso l'auto parcheggiata. Erano da poco passate le 19.30 quando il titolare del Money Transfer in corso Manzoni a Pavia, dopo aver chiuso il negozio, stava percorrendo le poche decine di metri per raggiungere la sua automobile, che aveva lasciato in sosta per tutta la giornata nella vicina via Bricchetti. È stato avvicinato da due sconosciuti, non armati, con i volti parzialmente travisati, che lo hanno minacciato verbalmente: "Dacci tutti i soldi che hai o ti riempiamo di botte".

L’aggressione

La superiorità numerica gli ha impedito di reagire e ha preferito non rischiare di subire davvero un pestaggio, consegnando i circa 2.500 euro in contanti che aveva con sé, l'incasso dell'intera giornata di lavoro. Con il ricco bottino i due rapinatori sono fuggiti a piedi per le vie limitrofe, nella zona dietro la stazione ferroviaria. La vittima della rapina, non essendo rimasto ferito, non ha chiamato subito i soccorsi sul posto, ma è andato poi ieri, venerdì 6 giugno, dai carabinieri per denunciare l'accaduto. I militari, della Compagnia di Pavia, hanno avviato indagini per cercare riscontri all'episodio e individuare i responsabili.

Le indagini

Non è escluso che l'esercente possa essere stato tenuto d'occhio quando era ancora nel suo negozio, ma i rapinatori hanno evidentemente deciso di non commettere la rapina nell'esercizio commerciale ma per strada, forse seguendo la loro vittima prescelta e aspettando il momento propizio per entrare in azione. Il punto esatto in cui è avvenuta la rapina non sarebbe coperto da telecamere di videosorveglianza, ma sono al vaglio gli impianti nella zona per verificare se i due rapinatori possano essere stati immortalati magari prima o dopo il colpo.

Una zona a rischio

La zona di corso Manzoni e dell'omonima Galleria che porta verso il Ticinello è una delle aree ritenute più a rischio della città, dove già in passato si sono verificati episodi di criminalità, per questo anche già molto controllata dalle forze dell'ordine nei servizi di pattugliamento.