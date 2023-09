Bobo Vieri avvisa: attenzione al trucco del foglietto a Milano!

È uno dei trucchi più in voga tra ladri e borseggiatori che girano per le vie del centro a caccia di persone da derubare: piazzano foglietti bianchi sui tavolini esterni dei locali, distraggono i commensali con una richiesta di soldi o un’informazione e poi si allontanano con lo smartphone del malcapitato, avvolto nel foglietto. L’altra sera, come ha fatto sapere lui stesso, nel mirino è finito pure Christian Vieri, ex centravanti dell’Inter e della Nazionale, che ha raccontato l’episodio sulle sue pagine social. "Siamo a cena ed è arrivata una che voleva rubare il telefonino – ha spiegato il Bobo nazionale in un breve video –. Ma l’abbiamo beccata e mandata via".

Poi Vieri si è rivolto ai suoi followers, dicendo di fare "attenzione perché queste persone prendono un foglio e lo mettono sul telefono e poi vi prendono telefono e foglio. A Milano bisogna stare attenti".