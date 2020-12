Milano, 3 dicembre 2020 - E' ancora saliscendi di contagi da Coronavirus a Milano e in Lombardia. Dopo il crollo di martedì, che per un giorno ha fatto scivolare l'area metropolitana al terzo posto dopo Varese e Como per numero di nuovi casi nelle 24 ore, ieri la provincia lombarda più colpita da questa seconda ondata ha fatto segnare 1.109 nuovi casi, di cui 438 in città. In leggera ripresa ieri il rapporto tamponi-positivi. passato dall'11,3% all'11,6%, mentre l'indice di contagio Rt resta ancora poco sopra l'1. Tutti indicatori abbastanza rassicuranti, come il calo della pressione sugli ospedali.

Covid in Lombardia

Mercoledì è migliorata la situazione anche a Varese, che dopo la fiammata di martedì (1.036 casi in 24 ore), ha registrato 362 contagi, seguita a ruota da Como con 316, anche qui in netto calo rispetto agli 893 positivi di ieri. Numeri significativi anche a Brescia: 303 nuovi casi e Mantova: 265. Mentre Monza e Brianza, anch'essa protagonista in questa seconda ondata della pandemia, inizia a defilarsi e oggi registra 244 positivi (in lieve aumento rispetto ai 212 di ieri). Contagi in forte aumento per Sondrio e Cremona, rispettivamente: +192 e + 126, mentre ieri non andavano oltre i 41 nuovi casi. In calo Pavia, che passa dai 230 contagi di ieri ai 187 odiermi. Sostanzialmente stabile Bergamo: +130 (ieri +129). Numeri a due cifre per Lodi: +55 e Lecco: +53. Qui pubblicheremo i dati e la tabella del bollettino odierno di Regione Lombardia appena saranno disponibili.

Covid, i dati in Italia

Sempre ieri, confermato il trend in calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono stati 20.709, contro i 19.350 di martedì, ma con 25mila tamponi in più, 207.143. Tanto che il rapporto tamponi-positivi è sceso leggermente e arrivato a 9,99% (ieri 10,62%): seppur di pochissimo, è la prima volta dal 22 ottobre che questo rapporto scende sotto il 10%. Il rapporto positivi/casi testati, invece, si è attestato al 21,7%. Ancora in calo le terapie intensive, 47 in meno (martedì -81), scese a 3.616, così come i ricoveri ordinari, 357 in meno (martedì -376), 32.454 in tutto. I guariti e dimessi dal Covid in Italia hanno superato quota 800 mila: con l'incremento di 38.740 nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quota 823.335. Gli attualmente positivi sono 761.230 (-18.715 da martedì), mentre sono 725.160 (- 18.311 rispetto a martedì) le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le singole regioni, le più colpite sono Lombardia con 3.425 nuovi contagi, il Veneto con 2.782 e la Campania con 1.842. La regione dove si registrano meno contagi è la Valle D'Aosta (42). Qui pubblicheremo i dati del bollettino odierno appena saranno disponibili.

​Dpcm Natale: è attesa per la firma

Oltre che sui dati del contagio, i riflettori sono puntati sul nuovo Dpcm Natale che detterà le regole per trascorrere le festività in sicurezza. Nelle scorse ore il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che stabilisce la cornice dei provvedimenti e le date. Il quadro sarà completo quando il premier Conte firmerà il nuovo decreto che entrerà in vigore alla mezzanotte, sostituendo quello che scade oggi, mercoledì 3 dicembre. Il nuovo Dpcm conterrà tutte le norme per gestire le feste in questa seconda ondata di Covid-19. Secondo una bozza inviata alle Regioni il Dpcm resterà in vigore fino al 15 gennaio. Oggi confronto tra le Regioni e nel primo pomeriggio la decisiva Conferenza Stato-Regioni. Quel che è certo è che si va verso un Natale blindato, con l'obiettivo di portare Rt nazionale sotto l'1 (l'ultima rilevazione lo dà all'1.08). Un dato assodato è il mantenimento dell'Italia divisa per fasce di rischio

Il Covid non ferma scuola e cultura

Vanno avanti, nonostante il freddo, le proteste degli studenti contro la didattica a distanza a Milano. Oggi un gruppo di ristoratori ha distribuito una bevanda calda e delle brioches ai ragazzi in presidio sotto il palazzo della regione: "Bravi a portare avanti le vostre idee, siete il nostro futuro". IL VIDEO

Far west sui treni dei pendolari

Ma se tra i giovani che protestano c'è rigore, a bordo dei treni regionali il far west è presente anche di giorno. Senza impiegati e studenti, a casa per lo smart working, o per seguire le lezioni, le linee regionali e quelle del passante sono diventate terra, soprattutto, di ubriaconi, senzatetto e rider. I piani superiori delle carrozze a due piani sono state trasformate in bivacchi mobili "mask free". E ci sono corridoi di treni invasi da una marea di biciclette dei fattorini. IL VIDEO

Le altre notizie di oggi

