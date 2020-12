Milano, 3 dicembre 2020 - Oggi è il giorno dell'attesissimo nuovo Dpcm che stabilirà le regole per prossime vacanze di Natale. Nelle scorse ore il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che stabilisce la cornice dei provvedimenti e le date. Il quadro sarà completo entro oggi, quando il premier Conte firmerà il nuovo Dpcm che entrerà in vigore alla mezzanotte, sostituendo quello che scade il 3 dicembre. Il nuovo Dpcm conterrà tutte le norme nel dettaglio. Secondo una bozza inviata alle Regioni il Dpcm resterà in vigore fino al 15 gennaio. Oggi confronto tra le Regioni e nel primo pomeriggio la decisiva Conferenza Stato-Regioni. Quel che è certo è che si va verso un Natale blindato, con l'obiettivo di portare Rt nazionale sotto l'1 (l'ultima rilevazione lo dà all'1.08). Un dato assodato è il mantenimento dell'Italia divisa per fasce di rischio. "Con il prossimo Dpcm dobbiamo continuare con misure serie e rigorose - ha detto ieri il ministro della Salute Roberto Speranza -. Due le priorità: mantenere la classificazione delle Regioni in tre fasce di rischio perché l'impianto di fondo è corretto e sta funzionando, e rinforzare le limitazioni previste che dovranno essere rinforzate anche in un coordinamento europeo che diventa indispensabile: quindi vanno limitati il più possibile i contatti non indispensabili tra le persone". Per il governatore lombardo Attilio Fontana il decreto deve unire esigenze sanitare e tutele economiche. "Da parte mia - ha spiegato il presidente Fontana- ho avanzato la proposta di svolgere una serie di interventi di più ampio respiro. Ovvero, non essere noi a inseguire il virus, ma fare in modo che la nostra programmazione preceda lo sviluppo del virus stesso. Una serie di interventi, cioé, che consentano di mantenere in vita le attività economiche e che garantiscano la sanità pubblica", ha detto nei giorni scorsi.

Ma veniamo a una analisi dei provvedimenti in arrivo, che delineeranno le feste in Lombardia, dal 29 novembre approdata in zona arancione.

Spostamenti

Il decreto legge di ieri ha già stabilito che dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi fra le regioni, anche quelle in zona gialla. Considerato che per quella data praticamente tutta Italia sarà in zona gialla, di fatto ogni spostamento extraregionale sarà vietato. Non solo: le feste saranno blindate. Il 25 e 26 dicembre e il giorno di Capodanno non sarà possibile spostarsi fuori dal proprio Comune. Ci si potrà spostare solo per ragioni di lavoro, salute o urgenza muniti dell'aucoertificazione. Sarà comunque sempre possibile rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Non sarà possibile raggiungere la seconda casa se si trova in una regione diversa (sì invece se invece è nella stessa regione gialla). Dal 4 al 20 dicembre sarà invece possibile muoversi fra le regioni gialle. Per chi si trova in zona arancione o rossa è sempre possibile tornare a casa dal 4 dicembre al 6 gennaio.

Coprifuoco

Confermato il coprifuoco alle 22 alle 6 dal 4 dicembre al 6 gennaio. Nessuna deroga per la notte di Natale, per quella di San Silvestro e per il giorno dell'Epifania.

Negozi

Pare certa l'apertura dei negozi fino alle ore 21. In bilico i centri commerciali: resta da sciogliere il nodo dellapertura nei weekend e nei festivi.

Ristoranti

I ristoranti (in zona gialla) potranno restare a perti a pranzo ma resta l'obbligo di chiusura alle 18.

Impianti da sci chiusi

Confermato il divieto di apertura degli impianti sciistici e delle piste da sci. La mancata apertura degli impianti per le festività natalizie è un tema molto sentito in Lombardia: basti pensare che il Natale senza lo sci rischia di costare caro, visto che 700 milioni dei circa 10 miliardi di fatturato generato a livello nazionale dal turismo invernale legato alla neve - secondo le stime diffuse da Confindustria e Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari) - arrivano dalla Valtellina e dalla province di Bergamo, Brescia, Lecco, Como.

Chi torna dall'estero

Chi tornerà dall'estero dopo il 20 dicembre dovrà osservare un periodo di quaarantena per dieci giorni da qualunque Paese provenga.

Scuola

La scuola nel suo complesso dovrebbe riaprire dopo la Befana.

