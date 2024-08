Omar Bassi morto a 23 anni in vacanza. I genitori disperati: “Picchiato dai buttafuori in discoteca. Diteci cos’è successo a nostro figlio”

Bollate (Milano), 8 agosto 2024 – “Vogliamo capire cos’è successo a nostro figlio, e se quei pugni che ha preso in discoteca sono stati la causa della sua morte”. È una famiglia disperata quella di Omar Bassi, 23 anni, che si è spento lunedì 5 agosto agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, mentre era in vacanza. Padre e madre hanno sporto denuncia alla procura di Busto Arsizio. Sì, perché Omar Bassi viveva a Bollate coi genitori, ma quella maledetta sera del 20 luglio si trovava in una discoteca di Origgio, nel Varesotto, per festeggiare il compleanno di un cugino, dove sarebbe rimasto coinvolto – così denuncia la famiglia – in una rissa fra alcune persone presenti e la sicurezza.

Nel parapiglia il ragazzo avrebbero ricevuto uno o più pugni. Quel che è successo lo racconta la cugina Michelle al quotidiano La Prealpina: “È scoppiata una rissa a un tavolo, che ha richiesto l’intervento della security”. Le guardie del corpo sembrano però perdere il controllo della situazione. “Hanno iniziato dare cazzotti un po’ a tutti, compreso il fratello di Omar, Thomas. Omar a quel punto è intervenuto in sua difesa – continua Michelle – e l’hanno massacrato. Erano in cinque contro uno”. Omar ferito e dolorante viene portato al pronto soccorso del Sacco, a Milano, ma l’attesa è troppo lunga. E decide, d’accordo, con la famiglia, di tornarsene a casa. Due giorni dopo – le condizioni del ragazzo preoccupano evidentemente i genitori – un’altra visita, stavolta in un ospedale dell’Alto Milanese.

Tragico epilogo

“I medici lo lasciano andare a casa prescrivendogli del paracetamolo per placare il dolore”, racconta ancora la famiglia. La prognosi è di tre giorni, per ferite lacero-contuse e trauma cranico contusivo. Omar e i genitori, rassicurati, partono per le vacanze in Calabria. Quel che è successo in quella discoteca sembra poter essere archiviato. Fino alla mattina di lunedì, quando Omar viene colpito da un dolore fortissimo alla testa mentre si sta facendo la doccia. I genitori sentono un urlo lancinante arrivare dal bagno. Capiscono che la situazione è gravissima. Viene portato con l’elisoccorso agli Ospedali Riuniti di Reggio, dove i medici fanno l’impossibile per salvarlo. Viene sottoposto a una Tac con liquido di contrasto. Non c’è però più nulla da fare. Omar muore. I medici reggini nella cartella clinica scriveranno: “Morte cerebrale”. Ora i genitori, la cugina Michelle, amici e parenti, distrutti dal dolore, vogliono capire. C’è o non c’è stato un nesso di causalità fra la morte del ventenne e quei pugni presi in quella discoteca? Due denunce sono state presentate. Una nei confronti della sicurezza del locale, una seconda contro i medici del pronto soccorso dell’Alto Milanese. “Vogliamo sapere, la magistratura indaghi. Abbiamo perso un figlio forse anche per un errore medico. Chiediamo giustizia”.