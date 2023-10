Bollate, crolla il controsoffitto all’Erasmo da Rotterdam: gli studenti restano fuori

Bollate, 31 ottobre 2023 – Danni ingenti anche all'istituto Erasmo da Rotterdam di Bollate. Il maltempo della scorsa notte ha provocato allagamenti, pesanti infiltrazioni d'acqua, il crollo di decine di pannelli del controsoffitto nelle aule e in altri spazi comuni.

Un particolare dei danni al soffitto dell'Erasmo da Rotterdam

Anche qui, come nel vicino istituto Levi, molti studenti hanno trovato molte aule inagibili e non hanno potuto fare lezione. Immediata la protesta, "vogliamo una scuola sicura". Gli studenti hanno occupato il lungo corridoio centrale, quello al piano terra, che collega aule e laboratori. Sono rimasti qui tutta la mattinata. Molti genitori si sono precipitati a scuola per vedere di persona le condizioni della scuola. Sul posto intervenuti per ben due volte anche i carabinieri della tenenza di Bollate per controllare la situazione.

La dirigenza scolastica ha avvertito Città Metropolitana di Milano, che ha la competenza sulle scuole superiori e il sindaco di Bollate, Francesco Vassallo che è anche il vicesindaco metropolitano, il quale si è impegnato ad incontrare tutte le componenti scolastiche in tempi brevi. "Sono mesi che ci lamentiamo per lo stato di degrado della nostra scuola, ma non interviene nessuno - racconta uno studente - stamattina abbiamo trovato pannelli del controsoffitto caduti sui banchi, sono crollati di notte ma erano talmente pieni d'acqua che sarebbe potuto succedere con qualcuno di noi li sotto". Le due scuole superiori di via Varalli frequentata da quasi 2.000 studenti, lamentano da anni problemi strutturali, dalla mancata manutenzione a problemi con il riscaldamento. E in qualche occasione anche la presenza di topi nelle aule.