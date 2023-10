Meteo, previsioni per l’1, il 2 e 3 novembre: dopo la pioggia e le esondazioni, che tempo farà?

Milano – Ampiamente previsto, il maltempo si è abbattuto con particolare violenza su Milano ( per cui però era stata diramata “solo” un’allerta gialla) e su tutta la Lombardia. In 24 ore, secondo i dati di Arpa Lombardia, sono caduti fino a 70mm di pioggia su Milano, oltre 100mm in Brianza e sulle Alpi neve fino a quota 1.500 metri sul livello del mare. Salvo poi, già in mattinata e primo pomeriggio, vedere un sensibile miglioramento e il ritorno del sole su tutte le province. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Ore che, peraltro, sono per molti anche a disposizione dello svago visto che domani è festa e qualcuno potrebbe avere attaccato qualche giorno per fare il ponte. E allora vediamo che tempo farà nei prossimi giorni.

Allagamento al quartiere Isola

Secondo il sito 3BMeteo, il temporaneo miglioramento di oggi è davvero molto temporaneo. Già nella giornata di Ognissanti tornerà ad aumentare la nuvolosità per l'arrivo di una nuova perturbazione con prime piogge entro sera e forte maltempo giovedì. Un'altra perturbazione è poi attesa per il weekend. Le temperature saranno in lieve calo seppur con clima ancora non particolarmente freddo, specie di notte e prime nevicate al di sotto dei 2.000 metri di quota.

1 novembre

L'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con debole piogge sparse. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sulle basse pianure orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; su pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Orobie cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.200 metri.

2 novembre

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.650 metri.

3 novembre

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; su basse pianure orientali e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sulle Prealpi occidentali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Ampi rasserenamenti in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata. Venti moderati occidentali in intensificazione; Zero termico nell'intorno di 1800 metri.

Allerta gialla a Milano

Fino alle prime ore di domani mattina, mercoledì 1 novembre, il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta gialla (rischio ordinario) per rischio idrico sul territorio di Milano, anche in conseguenza delle precipitazioni cadute nelle scorse ore. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile è tuttora attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare i necessari interventi in corso.